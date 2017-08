Jongens fietsen expres meerdere keren over egeltje

OOSTERHOUT - Een laffe daad, op een andere manier valt de dood van een egeltje in Oosterhout niet te beschrijven. Drie jongens zijn afgelopen weekend met opzet een aantal keer over een egel heen gefietst.

De jongens stonden zaterdagnacht rond twee uur bij een grasveld aan de Galileistraat in Oosterhout toen ze over de egel fietsten. Volgens wijkagent Aad van Wensen fietste het drietal meerdere malen over het diertje heen.



"De helden", schrijft de wijkagent overduidelijk sarcastisch op zijn Twitteraccount. De jongens zijn nog niet gepakt.



Een getuige belde meteen 114, een lijn om dierenmishandeling te melden. "Daardoor duurde het even voor de melding bij de politie doorkwam. Die persoon had beter 112 kunnen bellen", legt de wijkagent uit. Toen agenten bij de dode egel aankwamen was het drietal er al vandoor.