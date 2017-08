Tip in verdwijningszaak Jelle Leemans: politie doorzoekt loods Nispen

NISPEN - De politie doorzoekt sinds maandagochtend een loods aan de Essenseweg in Nispen in verband met de verdwijning van de 27-jarige Jelle Leemans uit België. Er zou worden gezocht naar een lichaam maar de politie kan dat niet bevestigen. Leemans is al sinds november 2013 vermist.

De politie kreeg een tip en die leidde uiteindelijk naar een loods aan de Essenseweg. De technische recherche doet onderzoek naar mogelijke sporen van Jelle. "We hopen aanknoopingspunten te vinden om te achterhalen wat er precies is gebeurd", laat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk weten.



De huidige eigenaar van de loods is geen verdachte. Hij was ten tijde van de verdwijning van Leemans nog niet de eigenaar van het pand. "We werken nauw met de eigenaar samen. Hij werkt goed mee met het onderzoek", zegt de politiewoordvoerder.Jelle Leemans wordt sinds 21 november 2013 vermist. Hij vertrok die dag vanuit het Belgische Rumst naar een afspraak in Roosendaal , waarschijnlijk voor een drugsdeal.Sindsdien is hij spoorloos. De politie vreest dat Leemans is vermoord.Eduard F. uit Rijsbergen en Francois van V. uit Roosendaal worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de Belg. De mannen zouden de auto van Leemans, een Audi A3, op de dag van zijn verdwijning hebben teruggebracht naar België. De twee werden in 2014 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.Het is niet de eerste keer dat de politie in onze provincie zoekt naar de verdwenen Belg. Op de Rucphense Heide bij Schijf werd door de politie in september 2014 een bosperceel uitgekamd . In diezelfde periode zocht de politie ook tot twee keer toe bij een autosloper in Roosendaal Twee maanden later, in november 2014, werd dagenlang in het huis van één van de twee verdachten aan de Julianastraat in Roosendaal gezocht naar bloedsporen . Daarna was er lange tijd weinig te melden over de zoektocht naar Jelle. In 2016 werd er een autowrak uit het Markkanaal in Breda gehaald . Maar ook hier werden geen sporen van de Belg gevonden.