Man gewond in woning, vriendin aangehouden voor mogelijke steekpartij

VEGHEL - In een woning aan de Kalverstraat in Veghel is zondagavond vermoedelijk een steekpartij geweest. De bewoner van het huis lag gewond in zijn woning. Zijn vriendin is aangehouden als verdachte.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld. Hier bleek dat hij een steekwond had. De politie besloot daarop de vriendin, die ook in het huis woont, te arresteren.



De politie doet verder onderzoek naar de zaak en de mogelijke steekpartij. De vrouw zit voorlopig vast.