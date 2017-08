Plastest moet ziekte van Lyme makkelijk kunnen opsporen: 'Een grote doorbraak'

OSS - De ziekte van Lyme is tot nu toe alleen nog via bloedonderzoek op te sporen en zelfs dan klopt de uitslag vaak niet. Innatoss Laboratories uit Oss brengt daarom een plastest op de markt waarmee je snel kunt zien of de kwaal in je lichaam zit. Volgens Maarten van der Zanden van Innatoss Laboratories is de Nanotrap Lyme Antigen test baanbrekend. "Het is echt een grote doorbraak", vertelt hij.

“Mensen kunnen bij ons een test aanvragen. Dan wordt een koelbox opgestuurd met een schuimen binnenkant en een koelelement. Daarin stuur je je urine terug en dan zie je meteen of je een actieve infectie hebt of niet."

Duur grapje

Momenteel is er nog geen test op de markt die je kan vertellen of de ziekte helemaal weg is. Ook daar moet deze nieuwe test dus verandering in brengen. Maar dat zal in het begin nog behoorlijk duur zijn.



“Het is inderdaad niet goedkoop”, zegt Van der Zanden. “Normaal gesproken kost 'ie ongeveer 360 euro. Dat komt omdat je veel stappen moet zetten. We kunnen maar acht testen per dag doen en dat is bij veel andere testen soms wel honderden per dag.” Bovendien wordt de test nu nog niet vergoed. De toekomst moet eerst uitwijzen of het in de praktijk goed werkt.



Vanaf oktober kan iedereen de Nanotrap urinetest aanvragen. Ongeveer een maandje later liggen de eerste uitslagen dan op de deurmat.