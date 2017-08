Marktplaatsoplichter kreeg geld voor niet opgestuurde spullen, negen maanden cel

DEN BOSCH - Marktplaatsoplichter Sem van N. is maandag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Hij lichtte vorig jaar negen mensen op via Marktplaats. Hij ging al vaker in de fout. Jaren geleden lichtte hij ook al bezoekers van de site voor tienduizenden euro’s op.

Van N. krijgt ook een proeftijd van drie jaar. Volgens de rechtbank zocht hij actief naar mensen die spullen wilden kopen en deed hij zich voor als verkoper. Daarbij gebruikte hij een valse naam. Ook plaatste hij zelf advertenties. Mensen maakten geld over maar de spullen werden nooit opgestuurd.



De man werd ook in 2014 en 2016 voor meerdere oplichtingen veroordeeld. In 2014 zou hij zelfs 160 mensen hebben opgelicht. Van N. moet de negen huidige slachtoffers terugbetalen. Het gaat om ruim 900 euro.

60.000 euro

TROS Opgelicht besteedde meerdere uitzendingen aan de oplichter, die toen nog in Berlicum woonde. Zij kwamen erachter dat de oplichting gaat over een nog groter bedrag: zeker 60.000 euro. Toen journalisten van het programma Van N. wilden confronteren, liep hij weg of vluchtte hij zijn huis in.