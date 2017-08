Geld meegenomen bij overval Jumbo Eindhoven, dader nog niet gepakt

EINDHOVEN - De man die zondagavond de Jumbo in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven overviel, heeft geld meegenomen. De overvaller wist het kantoor van de winkel binnen te komen en bedreigde een medewerkster. Hij dwong haar het geld af te staan.

Bij de overval raakte niemand gewond. De man ging er vandoor via de nooduitgang en vluchtte naar de parkeerplaats van het winkelcentrum. Volgens de politie gaat het om een negroïde man met een normaal postuur. Hij droeg een donker petje, zwarte jas, donkere joggingsbroek en lichte schoenen.



ZIE OOK: Overval op Jumbo in Eindhoven, verdachte aangehouden in de buurt



Agent stuit op andere verdachte

In de buurt werd al snel na de overval een verdachte aangehouden. De politie gaat er inmiddels vanuit dat de 16-jarige jongen niks met de overval te maken heeft, maar onderzoekt dit nog wel. De jongen is wel gearresteerd omdat hij werd betrapt bij een gestolen auto.

Een agent die op zoek was naar de overvaller kwam de jongen samen met twee anderen tegen in de buurt van de supermarkt. Hij wilde hun gegevens controleren, waarop ze er vandoor gingen. De 16-jarige jongen werd na een korte achtervolging gearresteerd in de Beekstraat. De auto waar het drietal bij stond is in de nacht van zaterdag op zondag gestolen in Eindhoven.