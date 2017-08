Zoektocht in loods Nispen naar sporen van vermiste Jelle Leemans levert niets op

NISPEN - De zoektocht in een loods in Nispen heeft maandag niets opgeleverd. Dat meldt de politie. De technische recherche doorzocht het pand aan de Essenseweg in verband met de verdwijning van de 27-jarige Jelle Leemans uit België. Hij wordt sinds 2013 wordt vermist.

De politie kwam de loods op het spoor na een tip. De vloeren en muren van de loods zijn doorzocht, maar er zijn geen sporen van Leemans aagetroffen. De familie van de vermiste man is inmiddels op de hoogte gebracht.



Leemans wordt sinds 21 november 2013 vermist. Hij vertrok die dag vanuit het Belgische Rumst naar een afspraak in Roosendaal , waarschijnlijk voor een drugsdeal. Sindsdien is hij spoorloos. De politie vreest dat Leemans is vermoord.