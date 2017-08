Uil ontsnapt tijdens training in woonwijk, brandweer redt het dier

TILBURG - Een uil die samen met zijn baasje bezig was met een training in een woonwijk in Tilburg, belandde maandagmiddag in een boom. Het riempje om het pootje van de uil zat niet goed vast, waardoor het beest wist te ontsnappen. De brandweer moest eraan te pas komen om het dier te redden.

De brandweer heeft de uil gelokt met een dood kuikentje. Met succes, want binnen een paar minuten was de uil gevangen.

Veel bekijks

De actie op het Paduaplein in Tilburg trok veel bekijks onder buurtbewoners. Waarom er met de uil in een woonwijk werd getraind, is niet bekend.