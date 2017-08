Paard van aangereden ruiter Okke (15) overleden, 'Ze hadden zo'n mooie toekomst voor de boeg'

BREDA - Ruiter Okke Peemen heeft maandagochtend zijn paard I’M laten inslapen. Het dier was er zo slecht aan toe na een aanrijding op de Rijsbergesebaan in Breda woensdag 9 augustus, dat hij uit zijn lijden moest worden verlost. De 15-jarige Okke en zijn paard werden bij het ongeluk geraakt door een losgeschoten aanhanger.

"Dit was het meest humane om te doen. Het was geen haalbare situatie meer", vertelt Toin Peemen, de vader van Okke. Het paard liep bij de aanrijding onder meer een gebroken hoefbeen op.



I’M had ook psychische pijn, vertelt Toin aangeslagen. Het dier ging normaal gesproken drie keer per dag naar buiten, maar moest door de aanrijding noodgedwongen dagenlang op stal staan. "De muren kwamen op hem af en hij verwondde zichzelf."



LEES OOK: 'Ik kook van woede', vader van aangereden ruiter Okke (15) hoopt dat doorrijder snel gevonden wordt



Geen vervanger

Okke zet zijn trainingen en wedstrijden door op het zesjarige vrouwtje Grandezza Pigoletta, maar niemand kan I’M vervangen. "Dit was een atleet. Okke en I’M hadden samen een mooie toekomst kunnen hebben", zegt Toin. "Maar we zijn hem kwijt en we krijgen hem niet meer terug."



De jonge eventruiter heeft, ondanks zijn hechtingen en pijn aan zijn knie en ribben, alweer een eerste wedstrijd achter de rug. Toin Peemen zegt dat zijn zoon en hij veel steun hebben gehad aan de 'hartverwarmende reacties' die ze hebben gekregen na het ongeluk. "Ik wil iedereen daarvoor bedanken."



Hoge snelheid

Okke reed op de bewuste woensdag na een training in het Mastbos met I’M via de Rijsbergsebaan weer terug naar de stal toen zijn paard ineens werd geraakt door een aanhanger. Een automobilist kwam met hoge snelheid voorbij rijden toen zijn aanhanger plotseling losschoot. Later bleek dat de aanhanger was gestolen. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.