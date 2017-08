Benzinedieven blijven toeslaan in Geldrop, Marsha al voor tweede keer slachtoffer

GELDROP - Dieven die gaatjes in je tank boren en zo de benzine uit je auto halen. Het overkwam Marsha Mielekamp uit Geldrop nu al twee keer. En dat brengt een hoop ellende met zich mee. “Je zit gewoon zonder auto en een nieuwe tank kost je 1000 tot 1500 euro.”

“Ik ben echt ontzettend kwaad. Maar ja, op wie moet je kwaad zijn?”, zegt Marsha. “De eerste keer is het gerepareerd, maar nu zal ik toch echt de tank moeten vervangen. En daar gaat zo veel tijd en geregel in zitten. Daarbij ben ik alleen WA verzekerd, dus zal ik het gewoon zelf moeten betalen.”



Plas benzine onder auto

De eerste keer dat de dieven toesloegen, was in de nacht van zondag 13 op maandag 14 augustus. Toen ze die maandagmiddag wegreed, zag ze een plas benzine onder de auto van haar buurvrouw liggen. Ze waarschuwde haar en ging op pad. Niet wetende dat er met haar tank ook gerommeld was.



“Ik kwam in Valkenswaard stil te staan en dacht: ‘dit kan niet, ik heb gisteren nog getankt’. Toen we onder de auto keken zagen we een gat, waar het slijpsel van de boor nog aanhing.” Een garage gaf haar een stuk rubber mee om het provisorisch mee te maken. “Daarmee kon ik in ieder geval thuis komen”, vertelt Marsha.



Hoge kosten

Ze heeft de tank thuis laten repareren, maar een week later was het alweer mis. Een nieuw gaatje, vlakbij de oude. En dus moet nu de hele tank vervangen worden. “Ik heb van andere slachtoffers begrepen dat je daar tussen de 1000 en 1500 euro aan kwijt bent. Het is een ingewikkelde reparatie waar veel tijd in gaat zitten.”



De bewoonster van de Waleweinlaan in Geldrop is niet de enige. Ook bij haar buren en andere mensen is toegeslagen. In juli werden ook zeker tien wijkbewoners het slachtoffer van de dieven. De buurt denkt dat er een bende actief is.



'Geen prioriteit van politie'

Gedupeerden hebben zich gemeld bij de politie, maar hebben niet het idee dat ze serieus werden genomen. “De politie reageerde erg laconiek. Ik kon wel aangifte doen, maar daar zou op de korte termijn niet naar gekeken worden. De tweede keer zeiden ze dat ze het misschien zouden doorgeven aan de wijkagent”, vertelt Marsha.



De politie geeft aan dat er dat er wel degelijk aandacht is voor de diefstallen. Een woordvoerder geeft aan dat er sinds mei veertien aangiftes zijn binnengekomen. Of er sprake is van een benzinebende in Geldrop, kan ze niet zeggen.



“Op dit moment zijn er nog geen verdachten aangehouden hiervoor en wij kunnen daarom ook niet melden waarom deze diefstallen plaatsvinden en of er sprake is van een bende. We doen onderzoek”, zegt ze.