Sanne Voets wint goud op EK, amazone 'supertrots' op paard Demantur

GÖTEBORG - Op het EK para-dressuur heeft Sanne Voets goued gewonnen. Met haar paard Demantur bleef de amazone met 72.353 procent de Belgische Manon Claeys en de Zweedse Louise Etzner Jakobsson voor.

"Demantur vond het best een spannende baan", zegt Voets op de website van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). "Maar eenmaal begonnen ging hij eigenlijk steeds meer focussen en bleef hij beter bij mij. Ik ben supertrots op Demantur dat hij zoveel vertrouwen in mij heeft en voor me door het vuur gaat. Dat is voor vandaag mijn allergrootste winst."



Voets, ruiter van het jaar 2016, won met Demantur ook goud op de Paralympische Spelen. De amazone uit Berghem was toen de beste in de vrije kür op muziek.Dinsdag rijdt Voets in het Zweedse Göteborg met de Nederlandse ploeg de landenproef. "Daar gaan we zeker met het team een gooi doen naar het goud, we schrijven echt geschiedenis als dat lukt."