Tekort aan studentenkamers in Brabant: 'Wie nu nog geen kamer heeft, heeft pech'

EINDHOVEN - Het nieuwe studiejaar staat weer voor de deur. En dus zijn veel studenten hard op zoek naar een kamer in onze provincie. Maar de woningnood onder studenten is groot. Wie nu nog geen kamer heeft, heeft pech of betaalt de hoofdprijs.

Vooral in Eindhoven is er een groot tekort aan studentenkamers. Op de Technische Universiteit Eindhoven begint maandag de introductieweek. Een deel van de aanstaande studenten heeft nog geen kamer en dus wordt er flink genetwerkt en gezocht. Onder andere door Sietze Gelderloos. Hij komt uit Doorn en moet iedere dag vier uur reizen om college's te kunnen volgen. "Ik woon een roteind van Eindhoven, dan moet ik heel vroeg mijn bed uit."



Bijna net zo moeilijk als in Amsterdam

Veel studenten zijn al maanden op zoek naar een kamer. Sietze: "Ik ben al voor de examens begonnen met zoeken. Maar ik heb nog steeds niks. Dat valt tegen. Ik had gehoord dat je hier makkelijker een kamer kan vinden dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar daar merk ik niks van. Ik ben benieuwd hoe het in Amsterdam is als het hier al zo moeilijk is."



Ook Nick Blom uit Grave kan maar geen kamer vinden. "Ik ben twee maanden aan het zoeken via Facebook en de sites van kamerverhuurders. Maar het lukt gewoon niet. De kamers zijn zo snel weg!"



Tekort het grootst in Eindhoven

Landelijke studentenvakbond LSVb bevestigt het kamertekort. Dat is het grootst in Eindhoven. Daar zoeken 2100 studenten nog een plek om te wonen. In Den Bosch, Breda en Tilburg zoeken zo'n 800 studenten nog een kamer. Tariq Sewbaransingh van de studentenvakbond: "Dat is ontzettend jammer. Studenten willen graag in de Brabantse steden wonen maar kunnen daar nu niet terecht vanwege dat tekort."

Volgens Sewbaransingh heeft dat verschillende oorzaken. "Er wordt heel weinig gebouwd en particulieren hebben weinig mogelijkheden om hun huis ter beschikking te stellen. Stel je hebt een kamer over en je wil die verhuren aan een student, dan is dat vooral in Eindhoven heel lastig. Je moet een dure vergunning regelen en je moet aan veel normen voldoen. Zo moet je voldoende parkeerruimte hebben, terwijl studenten vaak helemaal geen parkeerplaats nodig hebben."



Kantoor wordt studio

Ook in Tilburg, de stad met de meeste studenten in Brabant, is het moeilijk om een kamer te krijgen. Verhuurcentrale De Huissleutel heeft 300 studentenkamers, maar die zijn bijna allemaal al verhuurd. Wessel IJsebaert van De Huissleutel: "Ik heb op dit moment nog maar één klein kamertje vrij."



Om het kamertekort op te lossen worden onder meer oude kantoorpanden verbouwd. IJsebaert: "Een kantoorpand in het centrum is omgebouwd tot 90 studio's. We richten ons hiermee vooral op studenten. Ze zijn ook voor kortere periode te huren, dat biedt uitkomst voor veel studenten."



Alsjeblieft!

De zoektocht gaat voor de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven gewoon verder. Student Sietze Gelderloos maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen. "Als iemand een kamer heeft, dan alsjeblieft!"