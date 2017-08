Beruchte kruising Airbornelaan Eindhoven wordt aangepakt: Gemeente plaatst stoplichten

EINDHOVEN - Auto's die van het viaduct over de Kennedylaan naar beneden kukelden en veel aanrijdingen bij het viaduct van de Airbornelaan over de Kennedylaan. De beruchte kruising wordt nu aangepakt. De gemeente is maandag begonnen met de aanleg van stoplichten. Tot half september gaan de werkzaamheden duren.

De stoplichten komen er op initiatief van de fractie van de LPF in de Eindhovense gemeenteraad. "Ik ben geen fan van stoplichten, maar hier moest iets gebeuren", zegt fractievoorzitter Rudy Reker. Nog liever had hij twee rotondes gehad: "maar als dit helpt dan is het ook goed". Na een half jaar gaat de gemeente evalueren of de verkeersveiligheid ook echt beter is geworden door de stoplichten.