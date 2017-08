Verkoudheid zorgt voor problemen bij Steven Kruijswijk: 'Vervelend, maar ik blijf het proberen'

ANDORRA LA VELLA - Steven Kruijswijk verloor in de derde etappe van de Vuelta veel tijd ten opzichte van de groep favorieten, hij kwam een minuut en veertien seconden achter ritwinnaar Vicenzo Nibali over de streep. De renner van LottoNL-Jumbo blijkt niet topfit, hij heeft last van een verkoudheid.

"Die kwam vlak voor het begin van de Vuelta al opzetten. Ik hoopte dat het zaterdag voorbij zou zijn", zegt Kruijswijk op de website van zijn ploeg over de verkoudheid. "Dat het in mijn hoofd helemaal vastzit, helpt niet in zo’n etappe als vandaag. Ik voelde wel aankomen dat ik niet met de topfavorieten over de streep zou komen vandaag. Ik ben uiteindelijk zo hard mogelijk omhoog gereden, samen met Wilco Kelderman."



Kruijswijk wil zijn klassementsambities nog niet uit zijn hoofd zetten. "Deze verkoudheid moet eruit waaien. Dan gaat de vorm weer terugkeren. Het is nu vervelend, maar etappes als vandaag bewijzen dat er veel mogelijk is in deze Vuelta. Ik blijf het proberen."



Ploegleider Grischa Niermann had de hoop op een beter resultaat in de eerste bergetappe van de Vuelta. "De conclusie is dat Kruijswijk nu niet met de favorieten meekon. Dat hebben we te accepteren.""Het ging vooraan heel erg hard, waardoor er meerdere renners moesten lossen. Het is aan ons ploegleiders om de boel scherp en gemotiveerd te houden en we gaan het nu van dag tot dag bekijken. De Vuelta duurt nog drie weken en we gaan zeker nog wat laten zien", aldus Niermann.Steven Kruijswijk staat na derde etappe op plaats 24 in het algemeen klassement, op 1.56 van leider Chris Froome. De Tilburgse Sunweb-renner Sam Oomen staat momenteel zeventiende op 1.32, hij kwam maandag tien seconden achter Kruijswijk binnen. Lange tijd bleef hij bij de renner uit Nuenen, om zijn kopman Kelderman bij te staan.