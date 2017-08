Familie Van den Helm zet zich schrap voor totale zonsverduistering in VS [VIDEO]

WYOMING/MACHAREN - Maandag trekt een volledige zonsverduistering over Amerika en daar kunnen we in Brabant helaas niet live van meegenieten. De familie Van den Helm uit Macharen is daarentegen helemaal naar de Amerikaanse staat Wyoming afgereisd om de eclipse mee te maken. “We gaan het vandaag echt beleven”, aldus vader Martijn.

Familie Van den Helm is deze zomervakantie met de camper door Amerika aan het trekken. “En nu staan mijn vrouw en ik met onze twee zoons in ‘the middle of nowhere’ ergens op de prairie,” aldus Martijn. “We staan hier met 200 anderen vol spanning in afwachting voor de zonsverduistering.”



Sinds 1999 op de planning

Martijn en zijn vrouw zijn al sinds 1999, toen de zonsverduistering voor de laatste keer over Europa trok, gefascineerd door het zeldzame natuurfenomeen. “We hebben toen een ANWB-boekje gehaald met alle voorspelde zonsverduisteringen erin. Toen hebben we al afgesproken om nu, achttien jaar later, naar de VS te gaan om het nog een keer mee te maken.”



In het plaatsje Shoshoni, waar de familie nu zit, schijnt de zon volop, behalve tijdens de 2,5 minuut durende eclipse. “Op dat moment, ongeveer rond halfacht Brabantse tijd, gaan we met z’n allen klappen en juichen. En daarna volgen verschillende emoties.”Als het aan Martijn en zijn vrouw ligt, wordt dit zeker niet hun laatste verre reis naar een zonsverduistering. “We hebben stiekem al de volgende gepland. We gaan in 2028 naar Australië”, lacht Martijn.