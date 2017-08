Ongeluk op terugweg van werkvakantie: 19-jarige jongen omgekomen

ALTDORP - Vijf jongeren en een begeleider uit de omgeving van Eindhoven hebben zondagmiddag een ongeluk gehad op de snelweg bij het Duitse Altdorp. Een 19-jarige jongen is hierbij om het leven gekomen. Twee mannen van 20 en 25 jaar raakten zwaargewond.

“Je valt volledig stil als je dit hoort”, vertelt Marten de Jong van Stichting Eindhoven Bouwt, de organisatie waarmee de jongeren op een werkvakantie waren. “We zijn verbijsterd. Dit wil je in je ergste nachtmerrie nog niet meemaken.”



Voertuig over de kop

De Jong vertelt dat er twee busjes vanuit Oekraïne onderweg naar huis waren. De bestuurder van het eerste busje verloor de macht over het stuur. Waarom is niet duidelijk. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop.



Het 19-jarige slachtoffer bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De twee zwaargewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Eentje is inmiddels geopereerd. Bij de ander wordt gekeken of hij ook in Duitsland of weer in Nederland wordt geopereerd. “Het ziet er naar uit dat het met beide goed gaat komen”, zegt De Jong.



Deel terug naar Nederland

De drie andere inzittenden, een meisje van 16, vrouw van 20 en een 40-jarige man, raakten lichtgewond. Zij hebben schaafwonden en een heeft een gebroken hand. Ze zijn onderweg naar Nederland en komen naar verwachting maandagavond aan.



De Stichting Eindhoven Bouwt organiseert werkvakanties voor jongeren in Oekraïne onder de noemer ‘Eindhoven meets Janoshi’. Ze bouwen en renoveren huizen en zetten zich in voor zigeuners die daar wonen. De jongeren die meegaan komen allemaal uit de omgeving van Eindhoven.