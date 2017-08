Jong PSV met spelers van het eerste tegen De Graafschap, FC Oss speelt in de Galgenwaard [LIVE]

EINDHOVEN - Vier van de zes Brabantse Jupiler League-clubs begonnen vrijdag aan het nieuwe seizoen, Jong PSV en FC Oss spelen maandagavond hun eerste wedstrijd. De Eindhovenaren ontvangen in eigen huis De Graafschap, FC Oss gaat op bezoek bij Jong FC Utrecht.

Jong PSV-De Graafschap 0-0

Na een kwartier spelen is er de eerste mogelijkheid voor de bezoekers. Anthony van den Hurk schiet vanuit de draai op het doel van PSV, goalie Yanick van Osch pakt de inzet zonder veel moeite.



Albert Gudmundsson maakte zondag zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. De aanvaller uit IJsland kwam twee minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen tegen NAC. Maandag staat hij in de basis bij Jong PSV. Hij is één van de spelers die definitief de overstap heeft gemaakt naar de hoofdmach. Ook Jordy de Wijs, Sam Lammers, Dante Rigo en Marcel Ritzmaier beginnen tegen De Graafschap. De Braziliaan Mauro Júnior maakt zijn debuut voor Jong PSV.FC Oss raakte met Tom Boere de topscorer van afgelopen seizoen kwijt, de spits vertrok naar FC Twente. Naast Boere vertrokken ook spelers als Justin Mathieu en Boban Lazic. Met een vrij nieuwe selectie begint de ploeg van trainer Klaas Wels maandag aan het nieuwe seizoen, met een wedstrijd tegen Jong FC Utrecht.Het eerste schot kwam na een kleine tien minuten van Fatih Kamaci.