Nieuwe studenten leren Tilburg kennen: 'Ik verwacht vooral een grote zuippartij'

TILBURG - Het begint rustig, met een barbecue. Er wordt wat onzeker rondgekeken en hier en daar schuchter wat gelachen. Maar de ervaring leert dat de nog rustige sfeer in de loop van de avond zal omslaan en zal ontaarden in een groot feest. Zo’n 3000 nieuwe studenten doen in Tilburg mee aan de zogenoemde TOP-week, die maandag is gestart.

Al die nieuwe studenten beginnen in de Spoorzone met een gezamenlijk diner. Daarna is er het introductiefeest. Een Tilburgse wethouder zal er nog een praatje houden, maar het is maar de vraag of de studenten daar mee bezig zijn. “Ik verwacht gewoon een grote zuippartij,” zegt een meisje.



Al is dat niet voor iedereen het geval. De studenten die nog geen 18 zijn mogen nog niet drinken en hebben daarom een bandje om hun pols. Een ouderejaars student die een groepje begeleidt: “Gelukkig heb ik alleen maar mensen boven de 18, dus ik hoef er niet op te letten. Maar anders had ik daar wel goed op moeten letten. We gaan daar heel streng mee om.”Maandag is er een feest voor de studenten in de Koepelhal in de Spoorzone. Dinsdag zijn ze te vinden in Poppodium 013. Woensdag is de traditionele biercantus (uiteraard ook alleen voor de 18-plussers), donderdag trekken de studenten de binnenstad in en vrijdag sluiten ze weer af in de Koepelhal.