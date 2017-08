Bezoekers Eftelingattractie Symbolica krijgen middelvinger van tovenaar

KAATSHEUVEL - Symbolica, de nieuwste attractie van de Efteling, is sinds de opening ruim een maand geleden dé trekpleister in Kaatsheuvel. Nu blijkt in de openingsscène van de attractie een tovenaar te zijn die zijn middelvinger op brutale wijze opsteekt naar nietsvermoedende bezoekers.

De brabbelende tovenaar heet Almar. Hij doet van alles met zijn vingers, maar aan het einde steekt hij toch echt zijn middelvinger op. Dit was Eftelingfan Eric Rovers niet ontgaan en hij wist het op beeld vast te leggen. "Het viel me zondag voor het eerst op. Na honderd ritjes ga je op die details letten", aldus Rovers.





Karin Koppelmans van de communicatie van de Efteling laat weten dat dit niet de bedoeling is. “We doen continue rondes of alles goed gaat, maar dit was ons nog niet opgevallen”, aldus Koppelmans. “Niet zo netjes voor een gestudeerde, wijze meneer. Wij zullen een gesprekje met hem hebben om hem hierop aan te spreken.”