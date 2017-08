Geen revanche voor hockeymannen, historisch grote EK-nederlaag tegen België

AMSTERDAM - Na de 7-1 zege in de openingswedstrijd heeft Nederland een gevoelige nederlaag geleden. In het tweede groepsduel van het Europees Kampioenschap in Amsterdam was België met 5-0 te sterk.

De Belgen, in de eerste wedstrijd te sterk voor Oostenrijk, gingen goed van start. Na vijf minuten spelen brengt Sebastian Dockier België op een 1-0 voorsprong. Twintig minuten later maakt Dockier ook de 2-0. Hij gaat om Mink van der Weerden heen, vervolgens komt hij van rechts de cirkel binnen en haalt hij doeltreffend uit.



Tom Boon geeft kort voor rust een hoge en verre bal over de defensie van Nederland heen, Thomas Briels controleert en scoort. Tien minuten na rust is het Loïck Luypaert die de stand naar 4-0 tilt, Boon maakt er met nog een paar minuten op de klok zelfs 5-0 van.De EK-wedstrijd werd vooraf gezien als kan om revanche te nemen voor de nederlaag in de halve finale van de Olympische Spelen in 2016. België was toen met 3-1 te sterk voor Nederland. Het werd geen revanche, maar een ruime en historische nederlaag. Nog nooit verloor Nederland met meer dan drie doelpunten verschil op een EK.