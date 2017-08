Maarten van der Weijden gaat de elfstedentocht zwemmen

WASPIK - Maarten van der Weijden kondigde maandagavond in RTL Summer Night aan dat hij de Elfstedentocht gaat zwemmen. De zwemmer zwom dit jaar al enorme afstanden, maar met deze tocht doet hij zo nog een flink schepje bovenop. Het gaat dit keer om maar liefst 200 kilometer.

De 36-jarige zwemmer zegt zelf enorm lekker in zijn vel te zitten en daarom durft hij 'de tocht der tochten' aan. "Ik heb na een dag zwemmen maar een paar dagen spierpijn en daarna gaat het gewoon weer", vertelt hij in het RTL-programma. "Ik daag me graag uit en daarom wil ik dit doen." Hij gaat volgend jaar tussen 18 en 20 augustus de uitdaging aan.



Een week geleden zwom Van der Weijden nog heen en terug over het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Dat was hemelsbreed een tocht van 66 kilometer. 'Mijn lichaam heeft een flinke optater gehad, maar dat zal herstellen', liet de zwemmer achteraf in een eerste reactie op Twitter weten.



De grootste afstand legde hij 22 mei af toen hij 24 uur achter elkaar zwom. Hij probeerde daarmee het wereldrecord te verbeteren, maar dat is niet gelukt. De olympisch kampioen moest minimaal 102 kilometer zwemmen om het record te verbeteren, maar hij bleef steken op 99,5 kilometer.Hij zwom eind juni tachtig kilometer van Amsterdam naar Rotterdam voor het goede doel. De zwemmer vertrok zaterdag om zeven uur 's avonds vanaf het IJ. Daar deed hij iets minder dan 24 uur over.De zwemmer haalt met zijn lange zwemtochten geld op voor kankeronderzoek. Van der Weijden overleefde zelf vijftien jaar geleden acute lymfatische leukemie. Via de Maarten van der Weijden Foundation kan er gedoneerd worden. Mensen kunnen ook meezwemmen, van 500 meter tot de gehele afstand. Het inschrijfgeld gaat naar het goede doel.