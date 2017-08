Armando Obispo wil als aanvoerder uitblinken bij Jong PSV: 'En dan hoop ik op kans bij het eerste'

EINDHOVEN - Nog maar 18 jaar en toch al aan zijn elfde seizoen bij PSV bezig. In zijn woonplaats Boxtel werd Armando Obispo al snel bij ODC weggeplukt door de scouts van PSV en vervolgens doorliep hij alle jeugdelftallen. Tot dusver heeft hij het tot aanvoerder van Jong PSV geschopt en het wachten is eigenlijk op zijn debuut in het eerste elftal.

Kenners zijn het er over eens dat Obispo alles heeft om een topverdediger te worden. Aad de Mos gaat nog een stap verder en vindt dat hij nu al de concurrentie aan kan met de huidige centrale verdedigers van PSV. 'Armando is beter dan Schwaab en Isimat en Cocu zou hem meteen moeten overhevelen naar de eerste selectie.'



Zover is het dus nog niet. Voor ruim 1100 toeschouwers rondom het kunstgras van De Herdgang begon zijn seizoen officieel met de wedstrijd tegen De Graafschap. Maar Obispo kan nog prima leven met zijn plek bij Jong PSV.



'Dat ik aanvoerder van Jong PSV ben geworden is wel een teken dat ze het in me zien zitten. Mijn contract bij PSV loopt af, maar de gesprekken zijn gaande om te verlengen. Dit jaar moet ik stabiel worden en uitblinken bij Jong PSV en dan hoop ik dat ik kansen ga krijgen bij het eerste team.'



Iemand die wellicht iets minder tevreden zal zijn met zijn plek bij Jong PSV is Jordy de Wijs. De verdediger kwam na een succesvol half jaar bij Excelsior terug naar PSV om te knokken voor een plek in het eerste team. Maar voorlopig moet hij nog steeds spelers als Isimat, Schwaab en Luckassen voor zich dulden.Zijn ambities liggen niet bij Jong PSV. "Nee. Ik wil zoveel mogelijk spelen in PSV 1. ik wil druk zetten om daar aan bod te komen, daar zijn deze wedstrijden ook voor." Het afgelopen halfjaar speelde De Wijs op huurbasis voor Excelsior, een nieuwe verhuurperiode zit er niet in. "PSV is gewoon mijn club. Ik ben blij om terug te zijn. Ik wil eerst voor mijn kansen gaan hier, je moet ook niet te snel bij deze club weggaan."