Zwaargewonde man gevonden op Heihoeksingel in Oss

OSS - Een man is maandagavond rond tien uur zwaargewond gevonden op de Heihoeksingel in Oss. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Een trauma-arts is in de ambulance meegereden.

Op enkele honderden meters van het slachtoffer, op de Heesterweg, is een fiets gevonden. Het is niet duidelijk of deze van de gewonde man is.

En weer op een andere plek in Oss werd een auto gevonden die mogelijk betrokken is geweest bij een aanrijding. In de buurt van die auto heeft de politie iemand aangehouden. Het is niet duidelijk of de verschillende zaken iets met elkaar te maken hebben. Dit wordt door de politie onderzocht.

Traumahelikopter

Diverse hulpdiensten kwamen maandagavond naar de Heihoeksingel, waaronder dus een trauma-arts. Hij landde in een traumahelikopter in de buurt van de plek waar de zwaargewonde man werd gevonden.

Over de precieze verwondingen van het slachtoffer is niks bekend.