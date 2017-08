Geen speciaal vleermuizenpak, de politie Uden is niet voor één gat te vangen

UDEN - Creativiteit kun je de politie in Uden niet ontzeggen. Toen ze een melding kregen van vleermuizen in een huis kregen ze het advies om het huis goed beschermd binnen te gaan. "We hebben geen speciale vleermuispakken… dus moet je creatief zijn", schrijft de politie. En dus werd een speciaal 'pak' gemaakt.

Getooid met een zak over zijn hoofd en een emmer op zijn hoofd waagde een agent zich in het huis. De dierenambulance was namelijk op het moment van de melding niet beschikbaar.



De twee vleermuizen hebben het huis volgens de politie in goede gezondheid verlaten.Vleermuizen kunnen hondsdolheid overbrengen. De kans is klein, maar, better safe than sorry!