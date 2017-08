Eclips: 'Opeens werd het koud en stil'

MACHAREN - “Opeens werd het koud, er scheen een bizar licht en het werd stil”. Martijn van den Helm uit Macharen is nog onder de indruk van de totale zonsverduistering die hij deze week in Amerika zag.

Martijn, zijn vrouw Esther en hun zonen Jochem en Wouter hadden hun reis naar Amerika zo gepland dat ze getuige zouden kunnen zijn van de eclips. Martijn komt superlatieven tekort om hun ervaring onder woorden te brengen.



Enorme telescopen

“We stonden daar midden op een highway in Wyoming, samen met tweehonderd eclipsjagers. Overal stonden enorme telescopen er was zelfs een hele ploeg uit Polen. Opeens werd het koud, er scheen een bizar licht. . Ik heb ooit een eclips in Duitsland gezien, daar raakten de vogels van slag maar nu was er totale stilte. Pas toen het voorbij was werden mensen enthousiast”, aldus Martijn van den Helm.



Zijn zoon Jochem is de man van de foto’s. Maar hij was zo onder de indruk dat er van alles mis ging. “Ik raakte in paniek en drukte op allerlei knopjes waar ik niet op moest drukken. Gelukkig heb ik uiteindelijk toch een prachtige foto kunnen maken. Het hele gezin heeft die nu als achtergrond op de telefoon.



Australië

De familie Van den Helm zijn geen eclipsjagers, maar ze willen graag ooit nog eens naar Australië. Dat doen ze over elf jaar, kunnen ze het weer mooi combineren met een totale zonsverduistering.



LEES OOK: Familie Van den Helm zet zich schrap voor totale zonsverduistering in VS