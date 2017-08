Het zonnetje schijnt, maar het eerste strooizout voor de winter is al gelost

RAAMSDONKSVEER - Het is pas augustus en de temperaturen zijn eindelijk aangenaam, maar toch kwam in Raamsdonksveer dinsdagochtend al het eerste schip met strooizout aan. Het eerste schip loste ruim 3,5 ton van de in totaal bestelde 75 miljoen kilo.

Rijkswaterstaat wil de voorraad op tijd op peil hebben, zo legt Jan Rients Slippens uit. Hij is senior adviseur gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat.



“Hoe eerder we ermee beginnen, hoe goedkoper het is. In totaal hebben we 75 miljoen kilo besteld en daarmee wordt de totale voorraad aangevuld tot ruim 200 miljoen kilo.”



Het eerste zand dat dinsdag werd gelost, heeft een lichtrode kleur. Saharazout, aldus Slippens, dat dicht aan de oppervlakte wordt gewonnen en daardoor gemist is met woestijnzand.