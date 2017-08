'Klunen niet nodig', Maarten van der Weijden over het zwemmen van de Elfstedentocht

WASPIK - Heel het traject van de Elfstedentocht is zwembaar. Daarvan is langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden uit Waspik overtuigd. Volgend jaar augustus gaat hij dan ook in drie dagen de ‘Tocht der tochten’ zwemmen. "En klunen zal niet nodig zijn", geeft hij aan. "Hier en daar is het misschien wat ondiep, maar ik heb niet meer dan een halve meter water nodig."

Zijn ultieme doel om de Elfstedentocht te zwemmen kondigde de zwemmer maandagavond aan in RTL Summer Night. En dinsdagochtend in het programma Wakker! lichtte hij zijn voornemen nog even toe. "Ik doe het niet om te laten zien hoe goed ik kan zwemmen", zei hij. "Ik doe het om kankerpatiënten te helpen."

Met het zwemmen van de Elfstedentocht wil Van der Weijden net als eerder toen hij een aantal monstertochten ondernam geld ophalen voor zijn foundation waarmee hij zich inzet voor kankerpatiënten.



Van der Weijden hoopt tijdens de Elfstedentocht steun te krijgen van heel veel zwemfanaten. Iedereen kan hem namelijk voor een stukje vergezellen op zijn tocht.



"Of je nu vijfhonderd meter in Sneek met me wilt meezwemmen of twee kilometer bij Dokkum. Het maakt niet uit. Als we het maar met z’n allen doen. Kanker raakt ons immers allemaal."

Trainingstochtje

Het idee om de Elfstedentocht te zwemmen heeft Van der Weijden al langer. Zo noemde hij de dubbele Kanaaloversteek die hij onlangs maakte een ‘trainingstochtje’. Een training voor de Elfstedentocht dus, zo blijkt nu.



Toen Omroep Brabant hem eerder naar zijn volgende uitdaging vroeg en toen de mogelijkheid van de ‘Tocht der tochten’ opperde, gaf hij echter aan dat dat wel iets ‘te ver’ was. "Ik heb toen een beetje gejokt", geeft de zwemmer toe. "Ik wist toen al dat dit mijn ultieme doel was."