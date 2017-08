Boeren profiteren van 200 miljoen euro subsidie die Friesland/Campina krijgt voor zonnepalen

EINDHOVEN - Voor boeren die zonnepanelen op hun dak leggen is er binnenkort een nieuwe subsidiepot. Zuivelconcern Friesland/Campina trekt de portemonnee, die overigens door het rijk al grotendeels gevuld is.

Het concern heeft zelf 200 miljoen euro subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Met dat geld kunnen de 310 leden van Friesland/Campina zonnepalen installeren. Bovendien krijgen de boeren van het zuivelbedrijf drie tot vier euro per jaar per paneel en kunnen ze zelf de groene stroom gebruiken.



Asbestplaten vervangen

Dat maakte het bedrijf dinsdagmorgen bekend. Particulieren die zonnepanelen installeren kunnen al 21 procent BTW terugvorderen. De provincie Brabant heeft ook een subsidieregeling voor zonnepanelen. De provincie zou graag zien dat alle asbestplaten op bijvoorbeeld stallen worden vervangen door energieopwekkende panelen.



Volgens Friesland/Campina kunnen er bij de 310 leden verspreid door het hele land 416.000 zonnepanelen worden gelegd. Dat is ongeveer honderd voetbalvelden. Die panelen kunnen stroom leveren aan 33.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit is goed voor een vijfde van de stroombehoefte van de Nederlandse fabrieken en kantoren van de zuiveldonderneming.



Alleen voor grote daken

De subsidie geldt voorlopig alleen voor boeren met daken van minstens duizend vierkante meter. Friesland/Campina zoekt naar rendabele energie-oplossingen voor bedrijven met daken die kleiner zijn dan duizend vierkante meter.



Een van die veehouders is Arie Timmers uit het dorp Zeeland. “Natuurlijk is het aantrekkelijk, die vergoeding per vierkante meter. Maar ook de uitstraling naar de consument is belangrijk. Met laatst weer dat eierenschandaal zijn we nogal eens negatief in het nieuws”, aldus Timmers.