Fans FC Oss opgewacht buiten Stadion Galgenwaard, onder politiebegeleiding de stad uit

UTRECHT - FC Oss won maandagavond met 0-3 op bezoek bij Jong FC Utrecht. De meegereisde supporters konden niet lang genieten van de zege, want buiten het stadion werden ze opgewacht door supporters van de thuisclub. Uiteindelijk gebeurde er weinig door ingrijpen van stewards en politie.

"Na de wedstrijd stond er een groepje van vijftien tot twintig man onze supporters op te wachten", legt FC Oss-persvoorlichter Bart van Grinsven uit. Uiteindelijk kwam het niet tot een echte confrontatie. "Door onze fans die rustig bleven en de stewards die direct gehandeld hebben."



Waarom de supporters van FC Oss opgewacht werden is niet duidelijk. "Vocaal waren er wat plaagstootjes, over en weer wat schreeuwen. Bijvoorbeeld over Zenit, waar het eerste donderdag tegen speelt. Maar niets indrukwekkends."



Politiebegeleiding

Onder begeleiding van de politie werd de supportersbus buiten Utrecht gebracht. "Daarbij hebben we een andere route genomen, omdat het de verwachting van de politie was dat ergens op de route nog fans van de Utrechtse club zouden staan om ons op te wachten", aldus Van Grinsven.



Politie Midden-Nederland had geen concrete aanwijzingen dat er op de normale route fans van Jong FC Utrecht zouden staan. “We hebben ze naar de snelweg begeleid. De andere route is puur uit voorzorg. De gewone route is bekend. Het is niet ongebruikelijk na een confrontatie dat er supporters zijn”, aldus een politiewoordvoerder.



Er zijn geen aanhoudingen verricht en er is ook geen aangifte gedaan. In totaal waren er 892 toeschouwers in Stadion Galgenwaard.