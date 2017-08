Gevonden zwaargewonde man honderden meters op dak van auto meegenomen

OSS - De man die maandagavond zwaargewond werd gevonden op de Heihoeksingel in Oss blijkt het slachtoffer te zijn van een aanrijding. De automobilist die de fietser om kwart over tien op Het Woud aanreed, is na het ongeluk doorgereden. Het slachtoffer, een man van 31, lag toen nog op het dak van zijn auto. Hij is zo volgens de politie honderden meters meegenomen.

Op de Heihoeksingel is de fietser van het dak van de auto gevallen. Dat is dus enkele honderden meters van de plek waar hij werd aangereden.

Op de Cereslaan belde de automobilist, een man van 19 uit Geffen, met zijn familie. Die hebben hem opgehaald en naar de plek van het ongeluk teruggebracht. Daar is hij vervolgens aangehouden door de politie.

Ziekenhuis Nijmegen

Het slachtoffer, waarvan de woonplaats nog niet bekend is, is zwaargewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

De 19-jarige automobilist zit vast. Hij wordt dinsdag verhoord. Of er alcohol in het spel was, kon een woordvoerder van de politie dinsdagochtend niet zeggen.