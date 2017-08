Heerlijke laatste vakantieweek: 29 graden op woensdag en hele week zonnig

EINDHOVEN - We hebben een flink aantal zonnige dagen voor de boeg. Voor diegenen die nog vakantie hebben een heerlijk vooruitzicht. Woensdag wordt het met 28 à 29 graden echt warm. Maar ook de rest van de week blijft het met weliswaar wat lagere temperaturen ook heerlijk zonnig, vertelt weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup.

‘Comfortabele’ temperaturen van 22 graden op donderdag en 24 à 25 graden op vrijdag, verwacht Ribberink. "Temperaturen die veel mensen eigenlijk veel liever hebben dan echte hitte", weet ze. Als het maar droog blijft. En dat verwacht ze zeker.

Ook dinsdag kun je, wanneer je vrij bent, al genieten van een heerlijke dag. In het westen van de provincie kan het al tegen de 25 graden worden. "Daar profiteren we al van de warme lucht die vanuit België wordt aangevoerd. In de rest van de provincie moeten we daar net wat langer op wachten." Maar woensdag komt dat helemaal goed. Het wordt een heerlijke dag om bijvoorbeeld het water op te zoeken.

Frisser, maar zonnig én droog

In de nacht naar donderdag wordt de warme lucht volgens de weerdeskundige verdreven. Maar waar dat vaak gepaard gaat met regen en onweer, is dat nu volgens Ribberink niet het geval. Wel wordt het donderdag met 22 graden wat frisser, maar het blijft zonnig én droog.

Of we ook in het weekend kunnen blijven genieten van een lekker zonnetje, durft de weervrouw nog niet te beloven. "De betrouwbaarheid van de verwachting neemt richting het weekend af", zegt ze. De kans op heel aardig weer met zon en een graad of 24 à 25 is wat haar betreft echter ook voor zaterdag en zondag ‘zeker aanwezig’.



Mogelijk een onweersbui

Wel moeten we in het weekend eventueel rekening houden met hier en daar een onweersbui vanuit België. Maar dat mag de pret van een heerlijke voor velen, laatste vakantieweek, wat Ribberink betreft niet drukken.