Game of Thrones in de bioscoop, kaartjes binnen vijftien minuten weg

TILBURG - Bioscoop Pathé in Tilburg laat de seizoensontknoping HBO-serie Game of Thrones op het grote scherm zien. Eén nadeel: de gratis kaartjes waren binnen vijftien minuten weg.

Iedere aflevering betekent een uur lang geboeid naar het scherm kijken. De laatste aflevering van dit seizoen duurt zelfs 81 minuten. Wie overleeft dit seizoen en wie gaat er dood? "The great war has come", zei Jon Snow eerder al. Daenerys Tagaryen ging oorlog voeren met haar draken op Westeros en Cersei Lannister verklaarde al haar tegenstanders de oorlog. Maar misschien zijn de White Walkers achter The Wall toch wel de echte vijanden.

Facebook

Dat de laatste aflevering nu op groot scherm is te zien, is te danken aan Noah Zeeuw van Filmfabriek. Hij daagde Ziggo op Facebook uit in Ziggo Dome het 'wereldrecord Game of Thrones kijken' te vestigen. Die locatie was niet meer te regelen, maar Pathé was wel een goede tweede.

Pathé was gelijk enthousiast en zorgt samen met Ziggo ervoor dat fans maandag 28 augustus om zeven uur ’s avonds de zevende aflevering gratis kunnen bekijken in de bioscoop.