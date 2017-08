Eigenaren van wasstraten knettergek door leeggeroofde automaten

OISTERWIJK - Garage- en wasboxhouders in de regio Midden-Brabant worden knettergek van een aantal dieven dat dagelijks allerlei automaten leegrooft. Zij spreken van een inbraakgolf met weinig buit en grote financiële schade. ‘En het wordt binnen een dag weer gesloopt door zo’n klootzak.’

De gedupeerden zitten in Oisterwijk, Berkel Enschot, Helvoirt en Udenhout. In die regio wordt sinds 14 augustus vrijwel dagelijks en op systematische manier elke automaat en elke geldlade opengebroken. Wasboxen, muntmachines, stofzuigers: niets is veilig voor de lange vingers van de criminelen. De politie kreeg al vijf aangiftes binnen en meer meldingen worden allerminst uitgesloten.



Doodziek

“Doodziek word ik ervan”, briest Hans ’t Sas, eigenaar van Carwash Udenhout. “Echt, niet te geloven. Dit moet wel een junk zijn. Dat kán toch niet anders? Profs weten dat er maar heel weinig geld in zit. De buit is telkens een paar euro, maar de schade loopt in het honderdvoud. Als ‘ie bij elkaar 100 euro heeft weggehaald, zou ik ervan staan te kijken. En echt, kom dan gewoon bij me binnen voor die paar euro om je drugs te kopen.”



Eikel

Bij autobedrijf Theo van der Heijden in Helvoirt hebben ze beelden van de dader op de Facebookpagina gezet. “Dit bericht is speciaal voor de sukkel die 2 dagen op rij de wasplaatskast open heeft gebroken. Hierbij het beeld waarop we op jouw rug kijken terwijl je aan komt rijden, maar we hebben je ook prima op beeld terwijl je naar de camera kijkt. Alleen omdat wij niet zulke eikels zijn als jij, geven we je 24 uur om je met excuses te melden bij onze receptie”, schrijft het bedrijf.



Bij Quick Carwash in Oisterwijk was het al zes keer raak. Bedrijfsleider Nicky Kameier spreekt van twee daders. “Ze doen elke keer een hele ronde op hun scootertje”, zegt hij. “We doen elke keer aangifte, maar toch glippen ze er elke keer doorheen.”Kameier is het zó zat dat hij de route van de daders naging en al zijn getroffen collega’s probeert te mobiliseren. “Het begon met een klein kluisje, maar inmiddels loopt de schade in de duizenden euro’s. Ze slopen alles open met hun koevoet en schroevendraaiers en ik mag het weer repareren.”Volgens Kameier gaat het om een kale man met een bril en een handlanger met donkerblond haar en een grote neus. “Ze staan op de beelden. Die ga ik aan de politie overhandigen.”“Ik heb er zó veel last van. Het gaat ook over mijn salaris, hè. Sta ik in mijn vakantie de boel te repareren en wordt het binnen een dag weer gesloopt door zo’n klootzak.”