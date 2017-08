Officiële openingsdata Hudson's Bay bekend

TILBURG - Na flink verbouwen is het dan eindelijk zo ver: het spiksplinternieuwe warenhuis Hudson’s Bay opent in het najaar officieel haar deuren. Amsterdam opent als eerste vestiging op 5 september. Als eerste van de nieuwe warenhuizen in Brabant opent Breda op 12 september haar deuren. Daarna volgen Tilburg en Den Bosch.

Wie weleens door de winkelstraten van een van de drie Brabantse steden loopt, ziet dat op dit moment nog hard gewerkt wordt om de deadline te halen. Toch heeft Hudson’s Bay er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

Elk pand krijgt haar eigen feestelijke opening. In Breda is de feestelijke opening op 27 september, in Tilburg op 30 september en Den Bosch op 28 september. De opening voor het publiek is iets eerder. In Breda is dit op 12 september, in Tilburg op 20 september en in Den Bosch een dag later op 21 september.

Wolfgang Link, CEO HBC Europa kijkt er naar uit om de nieuwe Hudson’s Bay en Saks OFF 5TH winkels aan Nederland te laten zien. “Vanaf dag één zijn we toegewijd aan de Nederlandse markt en waarderen we de enorme steun en het enthousiasme waarmee we door het Nederlandse publiek zijn ontvangen.”