Man belandt in nachtmerrie door drugsdumpingen, kosten van 26.000 euro mag hij zelf betalen

DEN BOSCH - “Ik ben er gewoon kapot van, het is een nachtmerrie”, Een grondeigenaar uit Nuenen is emotioneel in de rechtbank van Den Bosch. Hij staat tegenover de gemeente Nuenen die vindt dat hij moet betalen voor het opruimen van een drugsafvaldumping op zijn grond. “Als burger kun je hier totaal niets aan doen.”

Het gebeurt in september 2016. Midden in de nacht staat op een weiland aan het Achterbos een busje in brand. In het busje blijken vaten met drugsafval te zitten. De troep wordt opgeruimd, maar dan begint de ellende voor de Nuenenaar. De rekening van het opruimen, ruim 26.000 euro, mogen hij en zijn familie betalen.



'Erfenis blijkt ramp'

Het weiland aan het Achterbos is een van de lapjes grond die Henk, zijn zus en moeder erfden toen vader in 2014 overleed. “De familie had geluk dat er een nalatenschap was”, zegt advocaat Peter van de Laar in de rechtbank. “Maar die erfenis blijkt nu een ramp te zijn. De gronden kunnen ze niet verkopen. Niemand heeft er belangstelling voor. Ze lopen elke dag het risico dat er weer iets gebeurt.”



Het noodlot slaat inderdaad nog een keer toe als er in de nacht van 7 op 8 augustus weer een dumping is op het veld aan het Achterbos. Henk is dan op vakantie. Ook deze keer wil de gemeente Nuenen dat de familie de kosten van opruimen betaalt. “Ik kan er niks aan doen, ik ga harstikke failliet en ik ben radeloos”, citeert Van de Laar zijn cliënt in de rechtszaal.



'Beter moeten beschermen'

De rechter vraagt dan ook aan de jurist van de gemeente: “Is het wel redelijk om kosten op een tamelijk willekeurig iemand te verhalen?” “Ook al kan je er niks aan doen, de kosten zijn toch voor jezelf”, antwoordt de jurist van de gemeente. “We moeten dit gewoon juridisch benaderen. We kunnen niet anders handelen. Dat neemt niet weg dat wij meeleven.”



Volgens de gemeente Nuenen moesten ze de troep meteen opruimen om ergere verspreiding van chemicaliën te voorkomen. “En”, laat de jurist in de rechtbank merken, “Het perceel is vrij toegankelijk. Je kan er gewoon oprijden. Er is daar vaker iets gebeurd. Dan kun je je afvragen of je het niet zelf beter moet beschermen.”



Nadenken

Woedend reageert advocaat Van de Laar hierop. “Moet er dan een muur omheen? Er is prikkeldraad rond het weiland. Meer kan je van een boer toch niet verwachten?”



De rechter zegt aan het einde van de zitting dat hij goed gaat nadenken over deze zaak. Zijn uitspraak kan grote gevolgen hebben voor soortgelijke zaken. 3 oktober volgt de uitspraak.