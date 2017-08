Michael van Gerwen is nog lang niet klaar, maar Phil Taylor wijst 'de nieuwe Van Gerwen' al aan

MELBOURNE - Michael van Gerwen speelt even geen toernooien, hij geniet samen met zijn vrouw Daphne van hun pasgeboren dochter Zoë. Tijdens zijn afwezigheid is de top van de dartwereld actief in Australië en Nieuw-Zeeland, daar heeft Phil Taylor 'de nieuwe Van Gerwen' aangewezen.

Van Gerwen is pas 28 en hij lijkt voorlopig nog lang niet klaar als darter. De 57-jarige Taylor heeft zijn opvolger al aangewezen: Corey Cadby. "Ik heb in de afgelopen dertig jaar nog nooit iemand gezien als Corey", zei Taylor na een moeizame 10-9 zege op de Melbourne Darts Masters. "Hij is een speciale speler, hij is de toekomst van het darten. Ik denk dat hij de nieuwe Michael van Gerwen is."



Een week geleden won Cadby tijdens de halve finale van de Auckland Darts Masters nog van Taylor. In de finale verloor hij uiteindelijk van landgenoot Kyle Anderson.Cadby is zes jaar jonger dan Van Gerwen. Vorig jaar won de Australiër het PDC World Youth Championship, in de finale was hij te sterk voor Berry van Peer. Van Gerwen won dat toernooi nooit, hij verloor in 2011 en 2012 de finale. Mighty Mike verloor een jaar na zijn tweede verloren jeugdfinale de finale op het 'grote WK'. In 2014 en 2017 won hij dat toernooi.Cadby maakte het afgelopen WK zijn debuut op dat toernooi. Hij verloor in de eerste ronde van de Engelsman Joe Cullen. Van Gerwen gooide in 2008 voor het eerst op het WK, hij verloor toen in de eerste ronde van Phil Taylor.