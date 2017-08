Burgemeester van Nuenen gaat antikraak wonen

NUENEN - Maarten Houben, de burgemeester van Nuenen, heeft na vijf jaar eindelijk zijn huis in Eindhoven kunnen verkopen. Nu kan hij gaan wonen in de plaats waar hij ook werkt, en wel op een heel bijzondere manier. Houben gaat namelijk antikraak wonen. Op 15 september kan hij in zijn nieuwe optrekje in Nuenen-West terecht.

De gemeente liet weten erg enthousiast te zijn dat Houben nu eindelijk naar Nuenen kan komen.



Houben trad in 2012 aan als burgemeester van Nuenen. Volgend jaar verstrijkt zijn ambtstermijn en hij hoopt dat hij door de gemeenteraad voor wordt gedragen voor een volgend termijn.



