Meerdere gewonden bij ongeluk in Veghel

VEGHEL - Bij een ongeluk op de N279 bij Veghel, ter hoogte van de Rembrandtlaan, zijn meerdere mensen gewond geraakt. De weg is afgesloten.

Daar was een aanrijding tussen enkele personenauto’s en een vrachtwagen. Er raakten in totaal vier mensen gewond.



Volgens een fotograaf ter plaatse is één personenauto achterop een bestelbus gebotst die vervolgens tegen een vrachtwagen reed. De N279 werd afgesloten. De bestelbus en personenauto moesten door een bergingsbedrijf worden weggebracht.