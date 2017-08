De introweken zijn bezig en dat betekent veel bier drinken: 'Nu kan ik lekker genieten'

EINDHOVEN - Gekke pakken, bier en gênante spelletjes. Dat kan maar één ding betekenen: de introductieweken zijn weer bezig. Duizenden studenten beleven ‘de mooiste week van hun leven’.

In Eindhoven staat deze week, naar eigen zeggen, de grootste studentenherberg van Nederland. Speciaal voor de introductieweek van Fontys Hogescholen zijn in het Klokgebouw 2300 bedden neergezet. Dagelijks gaan de studenten ‘flink stappen’ en er is een sportdag met foute kleding.



In Tilburg doen 3000 nieuwe studenten mee aan de jaarlijkse TOP-week. Op het programma staan festivals, een barbecue en - hoe kan het ook anders - een biercantus.



Daarnaast organiseren tal van scholen in de hele provincie hun eigen introductieprogramma's. In Breda, Tilburg en Eindhoven krioelt het van de studenten. Het is lastig om ze deze week te missen. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan deze vier clichés.



1. Vroeg aan het bier

Het is pas negen uur 's ochtends, maar de 22-jarige Robin bestelt al vier bier. "Dit helpt tegen de kater", lacht hij. De student Toepaste Psychologie draagt een knalgeel bananenpak. "Dit pak is de best bestede twintig euro ooit. Heel het jaar moet je serieus doen, nu kan ik lekker genieten!"



Ontbloot bovenlichaam en een kilt. Sonny Pelzer (25) staat zichtbaar te genieten. Of hij er ondergoed onder draagt? “Wat denk je, het is een kilt”, zegt hij. Ook al zit hij niet meer op het hbo, hij wil de introweek toch meemaken. “De gekste dingen gebeuren hier. Vorig jaar moest iemand zich in zijn kruis laten trappen door een kleuter. En ikzelf moest extreem hete pepers eten. Ik had daarna zes uur buikpijn.”“Ons thema is Hawaï!”, vertelt Jana Meertens (21) uit Mechelen. Met vijf vriendinnen toont ze vol trots een dansje, speciaal gemaakt voor het introkamp. De derdejaarsstudente Logopedie helpt dit jaar mee als 'intro-oma', dat is een soort begeleider voor eerstejaars. “Dit is echt geweldig. Eerstejaars doen hier hun eerste indrukken op. Hier maak je veel vrienden.”Sirenes, megafoons, of gewoon lekker schreeuwen. Voor herrie is weinig aanleiding nodig. De sfeer zit er goed in, merkt ook Deidre van Atteveld (19). "Je komt hier echt van alles tegen. Ik kan nu echt van het studentenleven genieten."