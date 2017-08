Gezakte scholiere uit Breda wil alsnog diploma en stapt naar rechter

BREDA - Een vwo-scholiere van het Bredase Mencia de Mendoza Lyceum probeert woensdag via de rechtbank in Utrecht alsnog haar eindexamen te halen. Zij sleept het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor de rechter vanwege fouten in het eindexamen.

De Bredase leerlinge had vraag 15 van het examen Frans fout. Zij bleek niet de enige. De opstellers van die vraag erkenden later dat ook zij een fout maakten in de vraagstelling.



Als alles telt

Na overleg kreeg iedereen een compensatie van 0,1 procent. De Bredase leerlinge was hier niet tevreden mee. "Had ze deze vraag namelijk goed beantwoord, dan kreeg ze hier meer punten voor", laat haar advocate aan de NOS weten.



De scholiere zakte omdat ze 0,05 punt tekort kwam. Haar advocaat sluit niet uit dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor andere scholieren die zijn gezakt. Volgens hem zijn niet alleen in het examen Frans, maar ook in andere examenvakken fouten geslopen.