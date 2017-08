Druk steeds hoger voor Etienne Bax: 'Misschien ter ontspanning een paar dagen het dak op'

BERGEIJK - Etienne Bax draaide afgelopen weekend samen met bakkenist Nicolas Musset helemaal niet slecht, ze werden tweede tijdens de GP van Estland. Toch heeft de zijspancrosser uit Bergeijk geen goed gevoel, concurrent Valentin Giraud naderde hem in het WK-klassement tot op acht punten.

"Voor afgelopen weekend was het verschil achttien punten, nu nog maar acht", geeft Bax aan. "Eigenlijk was het helemaal niet zo’n slecht weekend. Maar de voorsprong is nu minder groot, dat is vervelend. De druk wordt nu ook steeds hoger. Veel mensen vragen wat er aan de hand is, dat zorgt ook voor meer druk."



Na een rit van 32 uur kwam Bax maandagnacht terug thuis, met drie man gaat zijn team er alles aan doen om te zorgen dat alles in orde is en dan reist Sidecarteam Bax donderdag naar Zwitserland. Daar staat komend weekend de twaalfde van veertien WK-wedstrijden op het programma. "Daar willen we goed presteren. We hopen dat we dan de voorsprong weer wat kunnen vergroten."





Mentaal is het momenteel zwaar voor Bax. "We staan eigenlijk vanaf de start bovenaan. Dan wil je het niet nog weggeven. Als we nog een slecht weekend hebben en we raken de rode plaat kwijt, de leiding in het klassement, dan zou dat echt een flinke klap zijn. We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. We hebben er ook nog vertrouwen, we zijn positief gestemd."Na de wedstrijd in Zwitserland denkt Bax aan wat ontspanning. Vroeger was hij dakdekker, nu is hij 365 dagen per jaar motorcrosser. "Als je iedere dag motorcross ademt is dat best zwaar. Soms is het goed om er even tussenuit te gaan, dan sta je er daarna vaak weer scherper in. Ik denk dat ik na de wedstrijd in Zwitserland lekker een paar dagen het dak op ga, ter ontspanning."