Hennepkwekerij in garage ontdekt na brand, bewoner gewond

TILBURG - Na een brand in een huis aan de Drimmelenstraat in Tilburg heeft de politie dinsdag een hennepkwekerij ontdekt. De brand ontstond in de garage, waar 150 wietplanten bleken te staan.

De kwekerij werd dinsdagmiddag ontruimd. De bewoner is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie verhoort de verdachte daarom binnenkort.



Schade

De schade aan de woning is volgens de politie beperkt gebleven.