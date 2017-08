Man (47) die dochters seksueel misbruikte moet zeven jaar de cel in

WAALWIJK - De 47-jarige Cornelis V. moet van de rechter zeven jaar de cel in. De man misbruikte tussen 2004 en 2016 meerdere keren zijn twee dochters. De twee jonge meisjes, halfzusjes van elkaar, waren toen het misbruik begon amper twaalf jaar oud.

Het misbruik kwam aan het licht toen zijn stiefzoon hem betrapte. V. kwam na een feestje in november 2016 laat in de nacht thuis en misbruikte vervolgens in de woonkamer zijn jongste dochter. Zijn stiefzoon werd wakker van het geluid en kwam naar beneden. Daar betrapte hij zijn stiefvader. De stiefzoon haalde zijn moeder uit bed en vertelde wat hij had gezien. V. werd erg boos en deelde enkele rake klappen aan zijn stiefzoon uit.



Na deze heftige nacht in november kwam ook het seksueel misbruik met zijn oudste dochter aan het licht. Toen het misbruik begon was ze nog maar een meisje van negen jaar oud. Om te zorgen dat ze haar mond erover dichthield, bedreigde hij haar. Toen ze vijftien was, liep ze weg van huis.



De straf

De rechtbank legde V. een gevangenisstraf van zeven jaar op met aftrek van het voorarrest. Ook moet hij aan beide dochters een schadevergoeding van vijftienduizend euro betalen. De rechter neemt het de man vooral kwalijk dat hij zijn dochters op heel jonge leeftijd heeft misbruikt.