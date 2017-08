GroenLinks wil ook gratis smartphones voor arme brugklassers in Breda

BREDA - De Bredase afdeling van GroenLinks wil dat kinderen die naar de eerste klas van de middelbare school gaan en in armoede leven, een gratis smartphone krijgen. Op die manier komen de kinderen minder snel in een sociaal en digitaal isolement terecht, denkt de partij.

In Den Haag kregen duizend scholieren wier ouders het niet breed hebben, deze week een smartphone met toegang tot internet. Dat was een initiatief van de gemeente en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. De telefoon zou volgens de instanties een 'eerste levensbehoefte zijn'.



Feestje

GroenLinksraadslid Marike de Nobel is het daarmee eens. "Armoede wordt vaak van generatie tot generatie overgebracht. Met een telefoon kun je voorkomen dat kinderen worden buitengesloten. Uitnodigingen voor een feestjes worden bijvoorbeeld vaak via Whatsapp gegeven. Als je geen telefoon hebt, krijg je soms ook geen uitnodiging."



Bovendien moeten kinderen vaak op internet bekijken wat het huiswerk is. "Als ze dat op hun telefoon kunnen doen, zorg je ervoor dat ze meekunnen met de rest", zegt De Nobel.



Volgens De Nobel leven 3800 kinderen in Breda in armoede. Hoeveel kinderen in Breda in aanmerking voor een gratis smartphone zouden komen, weet De Nobel niet. Die vraag heeft ze gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. "We denken dat het om een flink aantal gaat."