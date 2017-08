Geel is populairste kleur bij Brabantse voetbalclubs

EINDHOVEN - Brabanders houden van geel... als het op voetbalshirtjes aankomt tenminste. Geel is de meest voorkomende kleur op de Brabantse voetbalvelden, blijkt uit een onderzoek naar de Nederlandse voetbaltenues. De meeste clubs in de rest van het land spelen juist in het rood.

Volgens het onderzoekje van de website Beslist, gebaseerd op KNVB-data, draagt meer dan 14 procent van de Brabantse voetballers gele tenues, gevolgd door de kleur blauw en daarna pas rood.

NAC

De betaalde voetbalclubs in Brabant spreken dit enigszins tegen, want alleen NAC Breda en RKC Waalwijk voetballen in onze provincie in een geel tenue.