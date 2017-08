Wooncorporatie gaat alle zijpanelen vervangen van Beneluxflat Roosendaal

ROOSENDAAL - Wooncorporatie Alleewonen in Roosendaal gaat alle zijpanelen van de balkons aan de Beneluxflat vervangen. Zondag 13 augustus kwam er een zijpaneel van een balkon van de Beneluxflat naar beneden. Er raakte niemand gewond en de schade viel ook mee.

Na een eerste onderzoek bleek dat er sprake is van betonrot. Bewoners van de 88 appartementen mogen uit veiligheidsoverwegingen hun balkon voorlopig niet meer op. 



Wooncorporatie Alleewonen startte meteen een uitgebreid onderzoek naar de staat van de andere zijpanelen. Volgens directeur Tonnie van de Ven blijkt dat ook bij andere panelen risico aanwezig is dat ze kunnen afbreken. "Dus nemen we geen enkel risico. Alle panelen gaan weg, we gaan ze allemaal vervangen."