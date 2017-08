Overval op tankstation in Valkenswaard, verdachten worden gezocht

VALKENSWAARD - Het tankstation Esso De Grote Meer aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard is dinsdagavond overvallen. De overval gebeurde rond zes uur. De politie zoekt in de buurt naar de twee overvallers.

Er was op het moment van de overval een vrouw aan het werk in het tankstation. Twee personen kwamen binnen en eisten geld. Er is nog niet bekend of zij gewapend waren.



Geld

De daders zouden er met de geldlade vandoor zijn gegaan. Het is volgens de politie niet duidelijk hoeveel de twee buit hebben gemaakt.