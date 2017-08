'Droom is nu nachtmerrie', Jermaine strijdt in hospice tegen teruggekeerde tumoren

TILBURG - Heel Brabant sloot hem in zijn hart, Jermaine de Wind uit Tilburg. De fitnessinstructeur had acht tumoren in zijn hoofd. In Nederland was hij uitbehandeld, maar in Amerika was er nog hoop voor hem. Door crowdfunding en verschillende inzamelingsacties kon hij daar begin dit jaar worden behandeld. Met succes, even waren de tumoren verdwenen. Maar nu zijn ze weer terug en is de situatie uitzichtloos.

Jermaine ligt in een hospice in Amersfoort. Praten lukt niet meer goed. Daarom spreekt zijn vriendin Lisette van Dijk voor hem. Lisette: "De tumor is heel agressief teruggekomen. Binnen een maand was er een tumor van vier, vijf centimeter. Dat is heel onwerkelijk."





De teleurstelling en het verdriet zijn groot. Want het zag er een maand geleden nog zo hoopvol uit.Jermaine kreeg eind vorig jaar te horen dat er acht tumoren in zijn hoofd zaten. In Nederland konden ze niets meer voor hem doen. Maar Lisette ontdekte dat behandeling in Amerika misschien wel mogelijk was. Samen besloten ze dat opgeven geen optie was.Om de dure behandeling en medicijnen te kunnen betalen, startten ze een crowdfundingsactie. Lisette: "We hadden zoveel geld nodig, we dachten we zien wel waar we eindigen. We begonnen met een filmpje bij de lokale omroep en toen ging het balletje snel rollen."Want heel Brabant sloot Jermaine in het hart. Door de hele provincie werden er benefietacties gehouden . Van spinningmarathons tot een gala. En daar zijn Jermaine en Lisette erg dankbaar voor. "Dat was hartverwarmend. Dat verwacht je echt niet."Al snel was er genoeg geld ingezameld om naar Amerika te vertrekken. In februari stapte hij samen met Lisette en zoontje Noah vol optimisme in het vliegtuig. "Daar hadden we het gevoel dat er nog hoop was." En die hoop werd bevestigd. Lisette: "Na de behandeling in Amerika had hij drie schone MRI-scans . Dus we dachten dat dit zou gaan werken. We leefden in een droom."De klap kwam dan ook hard aan toen een maand geleden de tumoren toch ineens terug waren. Lisette: "De droom werd plotseling een nachtmerrie. Dat is het venijnige van deze ziekte. Het kan ineens terug zijn binnen een paar weken en het kan millimeters per dag groeien. De behandeling heeft bij Jermaine dus toch niet geholpen."Daarbovenop kreeg Jermaine nog een zware epileptische aanval. Hij belandde in het ziekenhuis in Tilburg en verhuisde vanuit daar naar het hospice in Amersfoort.Jermaine heeft nu nog een groot doel in zijn leven. Dat is zijn levensverhaal vertellen in een boek. Daar heeft hij de afgelopen tijd samen met schrijfster Ineke van Pelt aan gewerkt. Het boek is al te bestellen en heeft de toepasselijke titel: 'Opgeven is geen optie'.Lisette: "Dat zegt Jermaine nu nog steeds. Ik vind het knap dat hij, terwijl hij zo ziek is, nog steeds zo positief is. Dat is ook wat hij mensen mee wil geven en hoe hij later herinnerd wil worden."Op 18 september wordt het boek van Jermaine gepresenteerd.