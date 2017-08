Drugscrimineel die aanslag overleefde, moet financieel bloeden van justitie

DEN BOSCH - Drugsdealer Edwin K. die eerder een bomaanslag overleefde, moet justitie mogelijk een ton betalen. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting van de rechtbank in Den Bosch. Volgens justitie heeft de drugsdealer uit Erp dat bedrag verdiend met zijn criminele handel.

De verdachte overleefde drie jaar geleden een bomaanslag op de auto waar hij in zat. De poitie ondekte toen een aanzienlijke hoeveelheid drugs in zijn wagen en ouderlijk huis.



Ontkent

De verdachte heeft altijd ontkend te handelen in drugs. Hij zei dat hij alleen maar ruimte beschikbaar stelde.



Uiteindelijk werd K. in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel. Deze gevangenisstraf zit er bijna op. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak of de drugshandelaar ook illegaal verkregen winst moet terugbetalen naast zijn gevangenisstraf.