Dwingende boodschap op huis gekalkt, deze bewoner moet blijkbaar dokken

TILBURG - Er zijn subtiele manieren om een ander erop te attenderen dat je nog geld te goed hebt. En er zijn minder subtiele manieren. Deze valt zonder twijfel in de categorie 'minder subtiele'.

Op de rolluiken van een woning in Tilburg heeft iemand een boodschap gekalkt die niets te wensen overlaat. 'Kut, ik krijg 1600 euro van jou', staat er te lezen.



Wie het heeft gedaan en of het geld inmiddels is overgemaakt, is onbekend.